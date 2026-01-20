Nella notte tra il 19 e 20 gennaio 2026, il cielo del Veneto si è illuminato con aurore boreali, un fenomeno raro per questa regione. La tempesta magnetica più intensa dal 2003 ha portato a questa visibile manifestazione, offrendo uno spettacolo naturale insolito e affascinante. Qui di seguito, approfondiamo le caratteristiche di questo evento e le condizioni che lo hanno reso possibile.

Venezia, 20 gennaio 2026 - Il cielo del Nord Italia si è trasformato in una tela dai colori irreali nella notte tra lunedì 19 e martedì 20 gennaio, quando l’aurora boreale ha fatto la sua comparsa anche alle nostre latitudini. Un evento rarissimo, capace di lasciare senza fiato migliaia di persone che, con il naso all’insù, hanno assistito a uno spettacolo solitamente riservato alle regioni polari. Dal Veneto al Piemonte, passando per le Dolomiti e l’arco alpino, il cielo si è tinto di rosso, rosa e sfumature violacee, regalando immagini destinate a rimanere nella memoria collettiva. Da Venezia a Belluno: spettacolo nei cieli con tante sfumature. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Aurora boreale in Veneto: notte magica, le foto incredibili della tempesta magnetica più grande dal 2003

Tempesta solare si abbatte sulla Terra, è la più potente dal 2003. E regala anche l’aurora borealeIl 19 gennaio 2023, la Terra è stata interessata da una forte tempesta solare, la più intensa dal 2003, con una geomagnetica di classe G4.

