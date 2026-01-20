Aurigemma Reg Lazio | Giornata del rispetto per l' inclusione e per contrastare le discriminazioni

Il 20 gennaio si celebra la Giornata del Rispetto, un’occasione per promuovere l’inclusione e sensibilizzare contro le discriminazioni. In questa giornata, si sottolinea l’importanza di creare ambienti più equi e rispettosi, ponendo l’attenzione sul benessere dei giovani e sulla necessità di condividere valori di tolleranza e rispetto reciproco. Un impegno che coinvolge tutta la comunità, affinché ogni persona possa sentirsi valorizzata e accolta.

Roma, 20 gen. - (Adnkronos) - "La Giornata del Rispetto rappresenta un momento fondamentale di riflessione collettiva sul benessere dei nostri cittadini più giovani. In un'epoca caratterizzata da sfide sociali sempre più complesse, promuovere la cultura del rispetto reciproco, dell'inclusione e del contrasto a ogni forma di discriminazione non è solo un dovere istituzionale, ma un investimento necessario per il futuro della nostra comunità". Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, in occasione della ricorrenza dedicata alla promozione dei valori del rispetto e della convivenza civile.

