Aubameyang si conferma protagonista nelle competizioni europee, contribuendo a sette gol in questa stagione. La sua abilità di brillare anche di notte, unita alla guida di De Zerbi, può rappresentare un elemento di sorpresa per i Reds. Solo Kylian Mbappé ha partecipato a più marcature in questo torneo, dimostrando l’importanza del giocatore gabonese nel contesto delle competizioni internazionali.

L’attaccante gabonese ha partecipato a 7 gol in questa edizione del torneo: solo Kylian Mbappé ha contribuito a più marcature (9). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

