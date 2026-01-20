Attirata con l' offerta di un finto lavoro e violentata l' aggressore chiede perdono con una lettera | Ero fuori di me per l' alcol

Un uomo di 45 anni, accusato di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona nei confronti di una giovane donna, ha inviato una lettera al giudice in cui ammette le proprie responsabilità, attribuendo il gesto all’effetto dell’alcol. La vicenda ha suscitato attenzione per le modalità dell'aggressione e la successiva richiesta di perdono.

Un 45enne afghano, arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata e sequestro di persona nei confronti di una 21enne straniera, ha scritto una lettera al giudice ammettendo le colpe. L’uomo dovrà comparire oggi per essere giudicato con il rito abbreviato.I fatti sono avvenuti a Perugia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Guarin, la lettera straziante dell’ex Inter: «L’alcol, il buio, mi ero costruito una prigione interiore. Icardi e Zanetti hanno provato ad aiutarmi. Adesso…»Guarín, ex calciatore dell’Inter, con una lettera sincera racconta il suo percorso di lotta contro l’alcolismo e le difficoltà interiori.

