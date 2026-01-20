Attacchi degli squali spiagge chiuse in Australia

In Australia, quattro attacchi di squali nelle ultime 48 ore hanno portato alla chiusura di alcune spiagge. L'evento ha suscitato preoccupazione tra i bagnanti e le autorità locali, che monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e dei visitatori. Le misure adottate mirano a prevenire ulteriori incidenti e a mantenere un equilibrio tra la protezione delle persone e la conservazione dell'ecosistema marino.

Allarme in Australia, spiagge chiuse dopo che si sono verificati quattro attacchi di squali in 48 ore. Cartelli avvertono i bagnanti del pericolo e un bagnino pattuglia la spiaggia australiana di Dee Why. Le forti piogge che hanno reso torbide le acque sono state attribuite come la causa dell'insolita ondata di attacchi (fonte Ansa Video).

