Si fa sempre più insistente l’indiscrezione riguardo a un possibile trasferimento di Julian Alvarez dall’Atletico Madrid. La possibilità che il calciatore lasci la squadra spagnola apre uno scenario inedito, ancora tutto da confermare. In questo articolo analizziamo le ultime notizie e le ipotesi su un eventuale addio di Alvarez ai Colchoneros.

Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. Novità delle ultime ore Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. Tutti i dettagli Calciomercato Juventus: nuovo ostacolo per Mateta. Una squadra inglese si è inserita nella corsa per l’attaccante! Cosa succede Sulemana Cagliari, è fatta per il ritorno in rossoblù: la formula e le cifre dell’operazione con l’Atalanta. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Atletico Madrid, Julian Alvarez lascia i Colchoneros? Ipotesi a sorpresa, potrebbe profilarsi questo clamoroso trasferimento. L’indiscrezione

Leggi anche: DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter e Francoforte-Atalanta: Julian Alvarez punisce i nerazzurri LIVE

Leggi anche: LIVE Atletico Madrid-Inter, Champions League calcio in DIRETTA: Chivu schiera Bonny con Lautaro, Alvarez guida i Colchoneros

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Pronostico Atlético Madrid-Alavés: analisi e probabili formazioni 18-01-2026 LaLiga; Simeone esalta Griezmann, 'uomo in grado di cambiare la partita' alla vigilia della sfida con l'Alaves; Galatasaray-Atletico Madrid: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming; Coppa del Re 2025-2026: Deportivo La Coruña-Atletico Madrid, le probabili formazioni.

La sequía de Julián Álvarez en Atlético de Madrid: qué dijo el Cholo Simeone y cuándo puede cambiar la racha - Marcó por última vez el 9 de diciembre en el triunfo sobre PSV por la Champions League.Este miércoles volverá a disputar el máximo torneo europeo, en la visita al Galatasaray.Cuando no nos demos cuen ... clarin.com

El plan del Atlético de Madrid con Julián Álvarez: Mateu Alemany cuenta con él - Julián Álvarez vuelve a estar en boca de todos. El delantero rojiblanco, que sigue atravesando su peor racha desde que es jugador del Atlético de Ma ... eldesmarque.com

Ruggeri lascia già l’Atletico Madrid Individuato già il possibile sostituto - facebook.com facebook

#Raspadori ufficiale all' #Atalanta: le cifre dell'operazione con l' #AtleticoMadrid x.com