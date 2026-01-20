L'Atalanta riporta in gruppo Lookman, che torna disponibile dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa con la Nigeria. Djimsiti potrebbe già essere impiegato in Champions League. Ademola, dopo aver concluso la sua esperienza internazionale, si è riaggregato allo staff nerazzurro, tornando così a disposizione della squadra in vista delle prossime partite.

Oggi Ademola Lookman tornerà a disposizione dello staff di Raffaele Palladino. Dopo aver chiuso la campagna d’Africa con la Nigeria al terzo posto, l’ala riallaccerà i fili con la Dea. E lo farà subito con l’appuntamento glamour della Champions. Oggi Lookman verrà valutato e, a meno di indisposizioni, si allenerà. In fin dei conti arriva da un periodo intenso di partite. Con la Nigeria ha accumulato cinque presenze in 25 giorni: 517 minuti giocati (oltre ai recuperi), tra cui i 120 contro il Marocco in semifinale. Eric Chelle, ct della Nigeria, gli ha risparmiato solo la terza gara del girone contro l’Uganda - a qualificazione già ottenuta - e il primo tempo della finale per il terzo posto contro l’Egitto vinta poi ai rigori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta, Lookman torna a disposizione. Djimsiti può rientrare già in Champions

Atalanta, Djimsiti verso il rientro in Champions. Da valutare Bellanova e LookmanL’Atalanta si prepara alla fase decisiva della stagione, puntando alla qualificazione in Champions League.

Leggi anche: Atalanta Inter, Palladino può sorridere: un suo fedelissimo torna a disposizione! Ci sarà contro i nerazzurri

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Nigeria fuori dalla Coppa dAfrica, Lookman torna allAtalanta? Cosa succede; Atalanta, Lookman torna a Bergamo: rientro dalla Coppa dAfrica, sarà convocato contro lAthletic Club; Lookman lascia lAtalanta a gennaio? Gli scenari e le possibili destinazioni per lattaccante nigeriano; Atalanta, Lookman torna a Bergamo: rientro dalla Coppa dAfrica, sarà convocato contro lAthletic Club.

Atalanta, Palladino potrà contare su unarma in più nel match di Champions League contro lAthletic Club. Cosa succederà - Atalanta, Palladino potrà contare su unarma in più nel match di Champions League contro lAthletic Club. Cosa succederà Il figliol prodigo è tornato a casa, con una medaglia di bronzo al collo e ta ... calcionews24.com

Lookman Atalanta, è tornato a Bergamo dopo la Coppa dAfrica: ecco quando il nigeriano potrà essere di nuovo a disposizione - Lookman Atalanta, è tornato a Bergamo dopo la Coppa dAfrica: ecco quando il nigeriano potrà essere di nuovo a disposizione Palladino ritrova finalmente Ademola Lookman dopo un mese di assenza. Latta ... calcionews24.com

Atalanta, Lookman è rientrato a Zingonia: gli ultimi aggiornamenti

Lookman Atalanta Il nigeriano torna a Bergamo - facebook.com facebook

#Atalanta, #Lookman è tornato dalla Coppa d'Africa: la strategia sul mercato x.com