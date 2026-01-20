Atalanta-Inter-Juve-Napoli che succede in Champions? Le risposte alle 10 domande chiave

Quali sono le prospettive delle italiane in Champions League? Con due gare ancora da disputare, le squadre di Atalanta, Inter, Juventus e Napoli sono impegnate in calcoli e strategie per raggiungere gli ottavi o i playoff. Inoltre, il ranking UEFA gioca un ruolo importante nel determinare il numero di squadre italiane qualificate alla prossima edizione. Ecco le risposte alle dieci domande chiave su questa fase della competizione.

Ancora 180 minuti per conoscere le otto squadre che si qualificheranno direttamente gli ottavi di finale e le sedici che invece proveranno ad arrivarci attraverso i playoff. Il bilancio delle formazioni italiane per ora è positivo nel complesso, soprattutto perché Inter, Atalanta, Napoli e Juventus sono padrone del proprio destino. Torniamo a dove eravamo rimasti, allora, attraverso dieci interrogativi. Non è un quesito di immediata risoluzione. In questa edizione, per ora, abbiamo due squadre tra le prime otto (Inter e Atalanta), mentre altre due (Napoli e Juventus) non potranno sbagliare se vogliono qualificarsi ai playoff. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

