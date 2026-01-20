Atalanta allenamento alla vigilia dell’Athletic C’è Lookman - Foto

L'Atalanta si prepara all'incontro con l'Athletic, con Lookman presente in allenamento dopo il rientro dalla Coppa d'Africa. La squadra si concentra sulla preparazione, mentre alle 18:30 il tecnico Palladino terrà la conferenza stampa, accompagnato dall'estremo difensore Ederson. Un momento importante per analizzare le strategie in vista della prossima sfida.

CALCIO. Il nigeriano di ritorno dalla Coppa d’Africa. Alle 18,30 la conferenza stampa di Palladino, al suo fianco Ederson. In Champions League per continuare a sognare. L’Atalanta si prepara per la sfida di mercoledì 21 gennaio, a Bergamo, contro l’Athletic: obiettivo tre punti anche nella penultima giornata della fase campionato, per confermarsi tra le prime otto della maxi classifica. In Champions League per continuare a sognare. L’Atalanta si prepara per la sfida di mercoledì 21 gennaio, a Bergamo, contro l’Athletic. Rientrato Lookman: primo allenamento per il nigeriano, nell’ultimo mese impegnato in Coppa d’Africa. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

INTER O ATALANTA: CHI HA RAGIONE NEL CASO LOOKMAN E COME FINIRÀ…

Argomenti discussi: Raspadori all'Atalanta, la stoccata di Palladino: La società è ambiziosa ed è riuscita a prenderlo; Champions: l'Atalanta ritrova Lookman, da valutare per l'Athletic; Verso il Bilbao: allenamento a Zingonia, poi Ederson in conferenza insieme a mister Palladino; L'Atalanta di Palladino ritrova Lookman dopo la Coppa d'Africa: la decisione di Palladino sulla convocazione contro l'Athletic in Champions League.

Allenamento in casa #Atalanta: #Lookman e #Djimsiti in gruppo e saranno presenti contro il #Bilbao x.com

"Ai tempi dell’Atalanta c’erano i vari Stendardo, Masiello, Zuccano, gente pesante. Mi è capitato di fare un tunnel in allenamento e sono dovuto andare via perché seno smettevo di giocare a calcio. Non è giusto, se uno a 15 o 17 anni mi fa un tunnel io dico bra - facebook.com facebook