Assicurazione obbligatoria anche per le moto ferme o inutilizzate ma il Decreto prevede alcune eccezioni

Il nuovo decreto stabilisce l’obbligo di assicurazione anche per le moto ferme o inutilizzate, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative europee. Tuttavia, sono previste alcune eccezioni che permettono di esentare determinate situazioni. Questa normativa mira a uniformare le regole in tutto il territorio nazionale, favorendo una gestione più responsabile e trasparente del parco veicoli a motore.

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 20212118. Il provvedimento dovrà ora affrontare l'esame in Parlamento e stabilisce nuove norme per quel che riguarda l'assicurazione obbligatoria dei veicoli, comprese le moto ferme o inutilizzate. L'Italia si appresta così ad allinearsi alle regole europee. Assicurazione obbligatoria per moto ferme, cosa dice il decreto Quali mezzi possono non essere assicurati Cosa cambia per le moto e le auto d'epoca Assicurazione obbligatoria per moto ferme, cosa dice il decreto Secondo la direttiva europea in vigore dal 2024, tutti i mezzi, anche quelli inutilizzati, devono essere obbligatoriamente assicurati.

