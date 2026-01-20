Assalto notturno alla farmacia scardinata la saracinesca | Tutto in meno di due minuti

Nella notte a Rivolta d’Adda, si è verificato un assalto alla farmacia Damioli, situata nel centro cittadino. I malviventi hanno scardinato la saracinesca, riuscendo a mettere a segno il colpo in meno di due minuti. L’episodio ha causato ingenti danni alla struttura, mentre il bottino sottratto è risultato di modesta entità. L’evento è attualmente sotto indagine delle autorità locali.

Rivolta d’Adda (Cremona) – Colpo alla farmacia Damioli, in pieno centro, l’altra notte. Magro il bottino, ingenti i danni. Erano le 3.30 di lunedì quando i malviventi, che pare avessero poco prima già colpito altre due farmacie in altrettanti comuni della Martesana, hanno agganciato la saracinesca della farmacia al mezzo con cui sono arrivati a Rivolta: la serranda, quella della vetrina che dà su via Cereda, è stata strappata quel tanto che bastava per rompere con una mazza il vetro della porta d’ingresso ed entrare nel locale. Tutto in due minuti. Una volta nella farmacia, i malviventi hanno puntato alla cassa, l’hanno aperta ma hanno trovato solo pochi euro, che hanno comunque arraffato, per poi allontanarsi in fretta e furia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

