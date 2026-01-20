ASEAN will not certify Myanmar election or send observers Malaysia says

L'ASEAN ha annunciato che non invierà osservatori né certificherà le elezioni in Myanmar, che si svolgono sotto il controllo dell'esercito. La decisione riflette la posizione della regione riguardo alla legittimità e alla trasparenza del processo elettorale nel paese. Questa scelta evidenzia le complessità politiche e le sfide nella gestione delle crisi in Myanmar e nell'ambito della cooperazione regionale.

Myanmar has been ravaged by conflict since the military staged a coup against a civilian government in 2021. “We have said that ASEAN will not send observers, and by virtue of that, we will not certify the poll,” Mohamad said in response to a question from another lawmaker about Malaysia and ASEAN’s position on the election. Separately, Mohamad also said ASEAN was in the final stages of concluding a long-proposed code of conduct with Beijing this year concerning activities in the South China Sea. ASEAN and China pledged in 2002 to create a code of conduct but took 15 years to start discussions, and progress has been slow. 🔗 Leggi su Internazionale.it © Internazionale.it - ASEAN will not certify Myanmar election or send observers, Malaysia says Myanmar votes in second phase of military-run electionIn Myanmar, le elezioni amministrative si svolgono in una fase successiva, con cittadini che si recano alle urne nonostante le sfide del contesto. Leggi anche: InsideAsia – Il ruggito dell’Asean Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. ASEAN will not certify Myanmar election or send observers, Malaysia says - stage election and will therefore not endorse the poll, Malaysia's foreign minister ... msn.com

Full Vision IAS Monthly Magazine November 2025 in English | NoName IAS

China Xinhua News. . Nonostante un contesto globale complesso e in continua evoluzione, l'ASEAN e la Cina hanno continuato a mantenere un forte slancio di cooperazione nei settori economico, energetico, digitale e degli scambi tra i popoli, ha dichiarato il - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.