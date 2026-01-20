Ascolti tv lunedì 19 gennaio 2026 | La Preside Zelig 30 Affari Tuoi La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Ecco una panoramica degli ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026, con un confronto tra le principali emittenti italiane. La serata ha visto sfidarsi programmi come “La Preside” su Rai 1 e “Zelig 30” su Canale 5, insieme a “Affari Tuoi” e “La Ruota della Fortuna”. I dati Auditel forniscono un quadro dettagliato delle preferenze del pubblico in questa giornata.

Ascolti tv di lunedì 19 gennaio 2026: nuova sfida tra Rai 1 e Canale 5. “ La Preside ” contro il “ Zelig 30 “. Chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, lunedì 19 gennaio 2026? Ecco per voi tutti i dati Auditel della prima serata. Nella raccolta degli ascolti prestiamo attenzione ai dati relativi ai maggiori canali del digitale terrestre (e non solo). Scopriamo insieme tutte le preferenze del pubblico televisivo in termini di share. Ascolti tv, ieri sera: La Preside vs Zelig 30 – Auditel ieri sera, 19 gennaio 2026. Sfida Rai1 e Canale 5: “La Preside” contro “Zelig 30”. Chi ha vinto? Rai 1: La Preside, la serie tv con protagonista Luisa Ranieri ha appassionato 0. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ascolti tv lunedì 19 gennaio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel Ascolti tv lunedì 12 gennaio 2026: La Preside, Zelig 30, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelEcco i dati degli ascolti tv di lunedì 12 gennaio 2026, con una panoramica sulle principali trasmissioni in prima serata. Ascolti tv lunedì 5 gennaio 2026: Ogni promessa è debito, Io sono Farah, Affari Tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati AuditelEcco i dati degli ascolti tv di lunedì 5 gennaio 2026, con le principali trasmissioni in programma. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Blue Monday 2026, ma il lunedì più triste dell'anno non esiste: storia della trovata pubblicitaria del 2005; Stasera in TV: Film da vedere Lunedì 19 Gennaio, in prima serata; Ascolti tv domenica 18 gennaio: chi ha vinto tra Chi vuol essere milionario e Prima di noi. Che Tempo Che Fa sul podio con il ricordo di...; Stasera in tv (19 gennaio), Vanessa Incontrada contro i falchi della cronaca nera: che succede. Luisa Ranieri ringrazia il pubblico per l’ottimo successo di ascolti raggiunto con La Preside “Grazie per esserci stati, ieri eravamo davvero in tanti, vi aspetto lunedì prossimo”. Anche la Rai si complimenta con l’attrice napoletana per il 27% di share raggiunto - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.