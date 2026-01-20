Ascolti tv La preside mette tutti in riga Giletti-Porro | chi ha vinto

Gli ascolti del lunedì televisivo vedono su Rai1 in prime time la serie La Preside con Luisa Ranieri conquistare una media di 4.553.000 spettatori pari al 27.4% di share, vincendo la serata. Su Canale5 Zelig 30 ha conquistato invece 2.857.000 spettatori con uno share del 21.9%. Su Rai2, il film Pelham 123 - Ostaggi in metropolitana con Denzel Washington e John Travolta registra una media di 574.000 spettatori pari al 3.2%. Su Italia1 il film John Wick - Capitolo 2 con Keanu Reeves ha segnato 909.000 spettatori con il 5.2%. Su Tv8 4 Hotel con Bruno Barbieri ottiene 354.000 spettatori (2.2%) e sul Nove il film Spy con Jude Law e Jason Statham diverte 207. 🔗 Leggi su Iltempo.it

