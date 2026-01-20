ascolti tv boom per la preside e zelig tiene duro

Gli ascolti televisivi del 19 gennaio evidenziano un buon riscontro per La Preside, che registra un incremento di pubblico. Zelig, invece, conferma la sua stabilità, mantenendo una buona performance. Nel pomeriggio, Matano ottiene risultati soddisfacenti. Questi dati riflettono le preferenze degli spettatori in una giornata di programmazione variegata.

Gli ascolti tv del 19 gennaio assegnano la vittoria a La Preside che realizza ottimi risultati, confermandosi un grande prodotto di Rai 1. Ma bene anche Zelig che, sebbene abbia perso, ha comunque realizzato un buon risultato. In access nuova vittoria per La Ruota della Fortuna, mentre nel pomeriggio Alberto Matano continua ad aumentare la distanza da Dentro la notizia. I dati degli ascolti tv del 19 gennaio assegnano la vittoria a La Preside, Luisa Ranieri ottiene un altro ottimo risultato:

Ascolti tv, La Preside trionfa ma Zelig tiene testaIl 12 gennaio, gli ascolti televisivi hanno visto La Preside prevalere, registrando ottimi risultati grazie a una promozione mirata.

ASCOLTI TV 19 GENNAIO 2026: LA PRESIDE, ZELIG, GILETTI VS PORROGli ascolti televisivi di lunedì 19 gennaio 2026 hanno registrato i risultati della seconda puntata di

