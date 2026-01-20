Ascoli la gestione del Caffè Meletti alla società Quintessenza L?insediamento è previsto prima di Pasqua

Ascoli, la società Quintessenza si occuperà della gestione del Caffè Meletti, con un insediamento previsto prima di Pasqua. Dopo aver operato in diversi settori, tra cui plastica, edilizia e hospitality, Quintessenza assume ora la gestione di uno dei luoghi più rappresentativi della città, continuando la tradizione di questo storico caffè e contribuendo allo sviluppo del centro cittadino.

ASCOLI Dalla plastica al settore alberghiero, dalle costruzioni fino alla gestione di un luogo simbolo della città come il Caffè Meletti. Gli interessi imprenditoriali di Battista e Roberta Faraotti, insieme a quelli del genero e marito Stefano Panichi, continuano a ramificarsi in diversi settori strategici con l’obiettivo di imprimere una precisa impronta economica e sociale alle Cento Torri. Un percorso che guarda allo sviluppo ma anche alla valorizzazione del patrimonio cittadino e che trova ora un nuovo tassello nella gestione dello storico Caffè Meletti, autentico salotto di Ascoli e punto di riferimento culturale e sociale da oltre un secolo. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

