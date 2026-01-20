Arzano si dimette la sindaca Cinzia Aruta | Decisione difficile è un atto di libertà

Cinzia Aruta si è dimessa dalla carica di sindaca di Arzano, comunicando la decisione attraverso un post sui social. La scelta, definita difficile, rappresenta un atto di libertà personale, lasciando un segno importante nella gestione amministrativa del Comune. La città si prepara ora a un nuovo percorso politico, mentre si attendono eventuali sviluppi sulla successione e sulle future strategie di governo locale.

Arzano, si dimette la sindaca Cinzia Aruta: la decisione e la comunicazione ai cittadini tramite un post sui social. Queste le sue parole: «Questa mattina ho rassegnato le mie dimissioni dalla carica di sindaca. È stata una decisione difficile, maturata con senso di responsabilità e con profondo rispetto per la città e per le istituzioni. Nel 2021 ho trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili. In questo contesto l’Amministrazione ha lavorato cercando di governare una fase delicata con rigore, legalità e scelte non facili ma necessarie, sempre orientate alla tutela dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Arzano, la sindaca Cinzia Aruta rassegna le dimissioniCinzia Aruta si è dimessa questa mattina dalla carica di sindaca di Arzano.

Arzano, si è dimessa la sindaca Cinzia Aruta: “Trovato una situazione critica. Qui logoramento continuo”La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, si è dimessa, spiegando di aver incontrato una situazione critica e un logoramento continuo.

