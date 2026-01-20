Arzano la sindaca Cinzia Aruta si dimette | Logoramento continuo ora basta

La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, ha annunciato le sue dimissioni, spiegando che si tratta di una scelta maturata dopo un lungo periodo di difficoltà e logoramento personale. La decisione è stata presa con senso di responsabilità e rispetto per la comunità e le istituzioni locali, nell’interesse della città.

Questa mattina, la sindaca di Arzano Cinzia Aruta ha presentato le dimissioni. “È stata una decisione difficile, maturata – spiega – con senso di responsabilità e con profondo rispetto per la città e per le istituzioni. Nel 2021 ho trovato una situazione amministrativa complessa, segnata da criticità strutturali che richiedevano interventi profondi e non rinviabili. In questo contesto l’amministrazione ha lavorato cercando di governare una fase delicata con rigore, legalità e scelte non facili, ma necessarie, sempre orientate alla tutela dell’interesse pubblico”. Cinzia Aruta è stata eletta prima cittadina di Arzano nel 2021, quando si era candidata a capo di una coalizione che comprendeva sia Pd che Movimento 5 Stelle.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Arzano, si è dimessa la sindaca Cinzia Aruta: “Trovato una situazione critica. Qui logoramento continuo”La sindaca di Arzano, Cinzia Aruta, si è dimessa, spiegando di aver incontrato una situazione critica e un logoramento continuo.

Arzano, si dimette la sindaca Cinzia Aruta: «Decisione difficile, è un atto di libertà»Cinzia Aruta si è dimessa dalla carica di sindaca di Arzano, comunicando la decisione attraverso un post sui social.

