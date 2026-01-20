Durante la conferenza stampa, Mikel Arteta ha sorpreso tutti con un italiano impeccabile, rivelando come abbia imparato la lingua. Rispondendo alle domande dei giornalisti, ha sottolineato il suo interesse per la cultura italiana e il valore che attribuisce allo studio della lingua. La sua capacità comunicativa in italiano ha suscitato ammirazione, dimostrando un impegno personale che va oltre il semplice ruolo di allenatore.

Alle domande dei giornalisti di casa Arteta ha risposto con un italiano fluente che ha lasciato tutti stupiti: "È una cultura che mi è sempre piaciuta molto".🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter-Arsenal, Arteta in conferenza: “Chivu ha aggiunto qualche elemento in più, sarà difficile”Alla vigilia della sfida tra Inter e Arsenal in Champions League, l’allenatore dei Gunners, Mikel Arteta, ha commentato in conferenza stampa.

Leggi anche: Adani in telecronaca riapre il dissing con Caressa: “Qualcuno lo ha imparato solo sei mesi fa…”

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Arteta sorprende i giornalisti con un italiano perfetto in conferenza: rivela come lo ha imparato - Alle domande dei giornalisti di casa Arteta ha risposto con un italiano fluente che ha lasciato tutti stupiti: "È una cultura che mi è sempre piaciuta ... fanpage.it