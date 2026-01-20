Art in movement

“Art in Movement” riflette la capacità dell’arte di adattarsi e comunicare in un mondo in costante evoluzione. Attraverso le sue diverse espressioni, l’arte diventa un modo per comprendere e interpretare i cambiamenti che ci circondano, offrendo uno sguardo autentico e ponderato su un presente in continuo movimento. In questo contesto, l’arte si conferma come uno strumento di riflessione e di dialogo, capace di attraversare il tempo e le culture.

In un mondo in continuo cambiamento, dove ogni giorno porta con sé nuove scoperte e nuove sfide, l'arte si fa specchio e interprete di questo moto incessante. "Art in Movement", nuova mostra collettiva negli spazi di Galleria360, nasce proprio da questa urgenza: raccontare un tempo che non sta. Art in Movement - In un mondo in costante trasformazione, anche l'arte riflette e accoglie questo continuo fluire. È su questa linea di pensiero che la Galleria360 presenta la mostra collettiva Art in Movement, a ...

