Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, si trova al centro di un’importante decisione riguardo al suo futuro. Dopo aver lasciato il Palmeiras, il suo attuale club, il brasiliano valuta tra il rinnovo di contratto e un possibile ritorno in Brasile. La situazione resta in evoluzione, con il Palmeiras che mostra interesse e l’Arsenal che aspetta una risposta definitiva. La vicenda evidenzia le dinamiche di mercato e le scelte che influenzano il percorso di un giocatore.

Roma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston Villa Calciomercato Lecce, colpo per l’attacco dopo lo stop di Camarda: arriva Cheddira! Fiorentina, Dzeko al passo d’addio? Sirene estere per il bosniaco, ma un suo ex compagno lo vuole in Serie A! Bobb via dal Manchester City? L’attaccante norvegese può restare in Premier League: offerta da 35 milioni! Roma, colpo di scena: Bailey va via subito! Addio dopo 6 mesi, torna all’Aston Villa Calciomercato Lecce, colpo per l’attacco dopo lo stop di Camarda: arriva Cheddira! Serie A, stangata in arrivo per Roma e Fiorentina? Possibile blocco delle trasferte dopo gli scontri in autostrada Maicon non ha dubbi: «L’Inter vincerà lo scudetto e vi spiego perché! Si capiva che Chivu avrebbe fatto l’allenatore» Toth Bournemouth, adesso è ufficiale: niente Lazio per il centrocampista ungherese! Il comunicato Benfica, Guilherme Muller: «Ecco come funziona il nostro scouting. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Arsenal, Gabriel Jesus tra il rinnovo e l’addio: il Palmeiras chiama per un clamoroso ritorno! Svelata la volontà

Juventus, Gabriel Jesus per David: l’Arsenal prova lo scambioL’Arsenal si fa avanti con un’offerta intrigante, puntando su uno scambio con Gabriel Jesus al Manchester City per ottenere David.

Inter Arsenal, parla Gabriel Jesus in conferenza: «Affrontiamo una delle squadre migliori d’Europa»Gabriel Jesus, attaccante dell’Arsenal, ha commentato in conferenza stampa la sfida di Champions League contro l’Inter.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Gabriel Jesus presenta il Big match di Champions: Inter tra le più forti d'Europa, l'Arsenal vuole arrivare in fondo; Arsenal, Gabriel Jesus: Inter ha rosa magnifica. Fui vicino? Ci furono dialoghi ma…; Arsenal, Gabriel Jesus: Io vicino all'Inter? Presero Gabigol; Champions League: Inter-Arsenal, che notte a San Siro.

Arsenal, Gabriel Jesus: Inter una delle migliori d'Europa, io mi sento bene - Vigilia di Inter-Arsenal, gara valida per la League Phase di Champions League. Tra poco interviene in conferenza stampa a San Siro l'attaccante dell'Arsenal. tuttomercatoweb.com

Gabriel Jesus chiama l'Arsenal per il rinnovo, sbuca il Palmeiras: vuole riportarlo a casa - Gabriel Jesus vorrebbe rimanere all’Arsenal, con il contratto valido fino all'estate del 2027. L'attaccante brasiliano classe '97. tuttomercatoweb.com

#Arsenal, #GabrielJesus contro l' #Inter: una bugia sul retroscena di mercato con Gabigol da Zhang e le voci sul Milan x.com

Poteva arrivare Gabriel Jesus...e invece è arrivato Gabigol! Lo rivela lo stesso Gabriel Jesus, intervenuto in conferenza stampa prima della sfida ai neroazzurri di domani in Champions League con l'Arsenal Tra le domande dei giornalisti, una sul suo pas - facebook.com facebook