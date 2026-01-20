Arrestato ancora l’insegnante anti gender

Enoch Burke, insegnante noto per la sua posizione contro le ideologie Lgbt, è stato nuovamente arrestato. La sua vicenda evidenzia le tensioni tra libertà di espressione e norme sociali. La questione solleva discussioni sul rispetto delle opinioni e sui limiti delle libertà individuali in ambito educativo e pubblico.

Enoch Burke prosegue la sua «crociata» per difendere la libertà di espressione contro la dittatura delle parole dei gruppi Lgbt. I giudici lo avevano già condannato a 560 giorni di carcere, ufficialmente per oltraggio alla Corte. In realtà per provare a piegarlo. Si chiama Enoch Burke, è un insegnante irlandese di storia e lingua tedesca, ed è un evangelico. Ma soprattutto Burke è per tantissimi il «crociato» contro l'ideologia transgender e ieri, per l'ennesima volta, si è ritrovato in stato di arresto per le vecchie questioni che egli ha aperto. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Arrestato ancora l'insegnante anti gender Leggi anche: Insegnante irlandese Burke arrestato e ammanettato perché contro 'gender fluid' e 'lgbtq+', Alta Corte: "Non ha usato genere neutro con un trans" Leggi anche: Niente fondi europei ai pro famiglia. La loro colpa è essere anti gender

