Arona sul palco del Teatro San Carlo arriva Romeo e Giulietta Opera Ibrida

Da novaratoday.it 20 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 24 gennaio alle 21, il Teatro San Carlo di Arona ospita

Prosegue la rassegna Spettattori di Arona Città Teatro. Sabato 24 gennaio, alle 21, sul palco del Teatro San Carlo arriva uno spettacolo di Cabiria Teatro: "Romeo e Giulietta opera ibrida", uno spettacolo per i giovani e per gli adulti, uno spettacolo dove si chiede di utilizzare lo smartphone.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

Arona, sul palco del Teatro San Carlo arriva "Romeo e Giulietta Opera Ibrida"Sabato 24 gennaio alle 21, il Teatro San Carlo di Arona ospita

Leggi anche: Al teatro dell'opera di Lucera il musical Romeo e Giulietta

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Arona, sul palco del Teatro San Carlo arriva Romeo e Giulietta Opera Ibrida; Adolescenti, rapporto tra generazioni e tecnologia con Romeo e Giulietta Opera Ibrida ad Arona; La Lettera 22 Ivrea ricomincia ad Arona Il Chivasso cerca un altro colpaccio; La fiamma olimpica in Piemonte, la nostra maratona - Aggiornamento del 16 Gennaio delle ore 13:26.

arona sul palco delArona, sul palco del Teatro San Carlo arriva Romeo e Giulietta Opera IbridaProsegue la rassegna Spettattori di Arona Città Teatro. Sabato 24 gennaio, alle 21, sul palco del Teatro San Carlo arriva uno spettacolo di Cabiria Teatro: Romeo e Giulietta opera ibrida, uno ... novaratoday.it

arona sul palco delCosa fare ad Arona nel weekend del 16, 17 e 18 gennaioDalla demolizione del muro per il nuovo polo verde ai laboratori di filosofia e teatro per bambini: le iniziative del fine settimana sul Lago Maggiore ... verbanonews.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.