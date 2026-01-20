Arknights | Endfield pronto al lancio | orario di uscita in Italia preload e piattaforme disponibili

Arknights: Endfield sta per essere lanciato in Italia, con orario di uscita, preload e piattaforme disponibili. Dopo aver raggiunto oltre 35 milioni di preregistrazioni globali, il gioco si appresta a entrare nel mercato come uno dei titoli free-to-play più attesi del momento. Questa guida fornisce le informazioni essenziali per prepararsi al debutto e conoscere le modalità di accesso.

Dopo aver superato quota 35 milioni di preregistrazioni nel mondo, Arknights: Endfield è pronto a fare il suo debutto ufficiale e punta a diventare uno dei free to play più seguiti del periodo. Il nuovo action GDR ambientato nell’universo di Arknights arriverà su PC, PlayStation 5 e su dispositivi iOSAndroid, con orari già definiti sia per l’apertura dei server sia per il download anticipato. A che ora esce in Italia: apertura server. L’accesso al gioco in Italia sarà possibile a partire dalle 02:00 di giovedì 22 gennaio. Da quel momento Arknights: Endfield dovrebbe essere giocabile su tutte le piattaforme previste, con i server pronti per le prime sessioni. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

