Arezzo semirimorchio si sgancia in corsa | traffico bloccato a Viciomaggio

A Viciomaggio, in via di Pescaiola, un semirimorchio si è sganciato durante la marcia, causando un blocco temporaneo del traffico. L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi e ha determinato disagi alla circolazione nella zona. La situazione è sotto controllo e le autorità stanno gestendo la rimozione del veicolo per ripristinare la normale viabilità.

AREZZO – Mattinata di lavoro intenso per i soccorsi alle porte di Arezzo. In via di Pescaiola, nella località di Viciomaggio, si è verificato un incidente che ha paralizzato temporaneamente la viabilità. Un semirimorchio si è improvvisamente staccato dalla motrice mentre il mezzo era in transito. Il pesante cassone è rimasto fermo sulla carreggiata, ostruendo completamente il passaggio e creando disagi alla circolazione. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenute prontamente due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo. La rimozione ha richiesto l’utilizzo di mezzi speciali. I pompieri hanno dovuto impiegare un’ autogrù per sollevare il rimorchio e riagganciarlo in sicurezza a un trattore stradale.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Semirimorchio si stacca dalla motrice: intervento dei Vigili del Fuoco a ViciomaggioQuesta mattina a Viciomaggio, nel comune di Arezzo, i Vigili del Fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti per rimuovere un semirimorchio staccatosi dalla motrice durante il transito in via di Pescaiola.

Leggi anche: Filobus si sgancia dai cavi e resta bloccato a piazza Carità, traffico impazzito a Napoli centro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Semirimorchio si stacca dal tir in marcia - AREZZO: La motrice ha perso il grosso componente in mezzo di strada, fra gli automobilisti in transito. E' stato recuperato dai vigili del fuoco ... toscanamedianews.it

" ", prorogata la mostra fotografica sul parco del Pionta Arezzo, spazio universitario delle Logge del grano, via Garibaldi fino al 27 marzo, dal lunedì al venerdì 11.30 – 16.30; per visite in orari diversi, 366 6053305 In mostra i proget - facebook.com facebook