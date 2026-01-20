Anziano trovato morto mistero sull' identità | carabinieri e vigili del fuoco a caccia di indizi

Venerdì 16, un anziano è stato trovato senza vita in Strada Sché, nel Comune di Ostellato. Al momento, resta sconosciuta l’identità della persona. Carabinieri e vigili del fuoco sono sul posto per eseguire i rilievi e cercare elementi utili a chiarire le circostanze del decesso. La comunità attende aggiornamenti sulle indagini in corso.

Non ha ancora un nome l’anziano trovato senza vita venerdì 16, in Strada Sché, nel territorio del Comune di Ostellato. Un decesso che i carabinieri stanno cercando di chiarire: l’uomo, 80enne, è stato infatti rinvenuto in pigiama, scalzo e con una ferita alla testa. Ma, per il resto, il ‘giallo’ continua. Nonostante le indagini da parte dei militari dell’Arma, infatti, rimane il mistero sull’identità della vittima. Secondo quanto si apprende, infatti, non sarebbe stata ufficializzata alcuna segnalazione di scomparsa e il soggetto non aveva con sé alcun documento. Sulla causa della morte, però, pare sia stata accantonata la pista dell’azione violenta: nonostante la ferita al capo, infatti, l’anziano dovrebbe essere morto per altri motivi.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Leggi anche: Cadavere trovato nel fiume Reno: mistero sull’identità dell’uomo e sulle cause della morte

Anziano trovato morto in casa: “Ustionato dal fuoco della stufa”Lunedì mattina, i vicini di Corna Imagna hanno segnalato un'anomala presenza di luci accese in un'abitazione, ma senza il consueto fumo dalla stufa.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Mauro Sbetta trovato morto in casa con una profonda ferita alla nuca: si indaga per omicidio. In casa anche vetri rotti; Bruciato vivo in strada e morto prima dell'arrivo dei soccorsi: svolta nelle indagini; Ancona, arriva Pier Giorgio Caria: il ricercatore del mistero parla di profezie e attualità.

Anziano trovato morto in casa: mistero sulle causeSarà l'autopsia, già disposta dalla Procura, a chiarire come è morto Carlo Luigi Montalbetti, pensionato di 72 anni. L'uomo è stato trovato morto all'alba di sabato sul divano di casa, è stata la ... ilgiornale.it

È stato trovato morto l'anziano che si trovava nell'abitazione a Tuturano, frazione di Brindisi, dove, dopo un incendio, si è verificato il crollo di parte del solaio intorno alle 13. Il corpo dell'uomo, che aveva 88 anni, è stato individuato pochi minuti fa durante le - facebook.com facebook