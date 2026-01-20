Anziani raggirati con la telefonata-trappola | in due bloccati sull' A1 con oro e contanti

Due uomini di Napoli sono stati arrestati dalla Polizia Stradale di Caserta Nord per aver truffato due anziani di Grosseto attraverso una telefonata ingannevole. Durante un controllo sull'A1, sono stati trovati in possesso di denaro e oro provenienti dalla truffa. L'episodio evidenzia i rischi delle truffe telefoniche ai danni di persone anziane e l'importanza di mantenere alta l'attenzione.

