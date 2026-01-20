Antonio Medugno interrogato conferma le accuse ad Alfonso Signorini
Antonio Medugno ha confermato le accuse rivolte ad Alfonso Signorini durante l’interrogatorio condotto dal pubblico ministero Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella. L’indagine riguarda presunte violenze sessuali ed estorsioni, e Medugno ha fornito chiarimenti sui fatti contestati. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, che sta approfondendo le responsabilità e i dettagli delle accuse rivolte ai soggetti coinvolti.
Antonio Medugno contro Alfonso Signorini. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella lo hanno convocato nell’inchiesta per violenza sessuale ed estorsione. E lui ha confermato tutte le accuse fatte nel programma di Fabrizio Corona nei confronti del direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Medugno è rimasto per più di tre ore con i pm. È stato sentito in qualità di parte offesa nell’indagine dopo la querela di Signorini a Corona per revenge porn. L’ex re dei paparazzi aveva detto a Falsissimo, il suo format su Youtube, che tra il 2021 e il 2022 Signorini avrebbe fatto avances al giovane.🔗 Leggi su Open.online
