Antonio Medugno ha confermato le accuse rivolte ad Alfonso Signorini durante l’interrogatorio condotto dal pubblico ministero Alessandro Gobbis e dall’aggiunto Letizia Mannella. L’indagine riguarda presunte violenze sessuali ed estorsioni, e Medugno ha fornito chiarimenti sui fatti contestati. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso, che sta approfondendo le responsabilità e i dettagli delle accuse rivolte ai soggetti coinvolti.

Antonio Medugno contro Alfonso Signorini. Il pubblico ministero Alessandro Gobbis e l’aggiunto Letizia Mannella lo hanno convocato nell’inchiesta per violenza sessuale ed estorsione. E lui ha confermato tutte le accuse fatte nel programma di Fabrizio Corona nei confronti del direttore di Chi e conduttore del Grande Fratello. Medugno è rimasto per più di tre ore con i pm. È stato sentito in qualità di parte offesa nell’indagine dopo la querela di Signorini a Corona per revenge porn. L’ex re dei paparazzi aveva detto a Falsissimo, il suo format su Youtube, che tra il 2021 e il 2022 Signorini avrebbe fatto avances al giovane.🔗 Leggi su Open.online

Alfonso Signorini interrogato: “Antonio Medugno? È un soggetto particolare"Alfonso Signorini, volto del Grande Fratello, è stato interrogato dai Pubblici Ministeri in merito a una querela di Antonio Medugno.

Alfonso Signorini interrogato dai pm: nessuna violenza sessuale nei confronti di Antonio MedugnoAlfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello, è stato interrogato dai pubblici ministeri di Milano in merito a un’indagine per presunte molestie ai danni di un ex concorrente.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Antonio Medugno interrogato conferma le accuse ad Alfonso Signorini; Medugno in Procura conferma: Ci furono abusi ed estorsione; Medugno in Procura conferma | Ci furono abusi ed estorsione.

Affaire Signorini, Antonio Medugno sentito in Procura: “Gli abusi ci furono. Non sarò il solo a denunciare” - Il modello ed ex concorrente del Grande Fratello ha confermato le accuse rivolte al giornalista e conduttore tv – che nega tutto – nel format “Falsissimo” di Fabrizio Corona: “Esiste un sistema? msn.com