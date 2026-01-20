Antonio Medugno da Giletti risponde a Clarissa Selassié e accusa l’ex manager | Ha passato le chat a Corona

Antonio Medugno, recentemente ospite a Giletti, ha risposto alle dichiarazioni di Clarissa Selassié, smentendo le sue affermazioni. Durante l’intervista, l’ex concorrente del Grande Fratello ha anche rivelato dettagli sul presunto passaggio di chat a Fabrizio Corona, attribuendolo a un ex manager. La vicenda, che coinvolge testimonianze e retroscena, si inserisce in un contesto di recenti polemiche tra protagonisti del mondo dello spettacolo.

L'ex gieffino intervistato su Rai 3 rilancia le sue accuse, smentisce Clarissa Selassié e racconta il retroscena delle chat finite nel podcast di Fabrizio Corona. Nonostante i presunti mugugni provenienti da Mediaset, Massimo Giletti sembra deciso a proseguire per la sua strada. Il giornalista continua a occuparsi delle accuse mosse da Fabrizio Corona nei confronti di Alfonso Signorini all'interno del podcast Falsissimo, senza arretrare di fronte alle polemiche e intervistando Antonio Medugno. Antonio Medugno ospite a Lo Stato delle Cose Nella puntata di ieri de Lo Stato delle Cose, il programma di Giletti ha ascoltato, l'ex gieffino che ha denunciato il conduttore del Grande Fratello per violenza sessuale ed estorsione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Clarissa Selassié svela cosa le aveva confidato Signorini su Antonio MedugnoClarissa Selassié ha recentemente condiviso dettagli riguardanti le sue conversazioni con Alfonso Signorini, in particolare su Antonio Medugno.

Alfonso Signorini, le parole di Clarissa Selassié sul suo (presunto) rapporto con Antonio MedugnoClarissa Selassié, concorrente del GF Vip, commenta le recenti polemiche che coinvolgono Alfonso Signorini, offrendo la propria versione dei fatti.

Antonio Medugno ha confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione contenute nella sua denuncia contro Alfonso Signorini. L'ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato sentito come testimone in Procura a Milano. #ANSA x.com