Antonio Medugno contro Alfonso Signorini sa bene cosa m' ha fatto | la versione sulla serata a casa sua
Antonio Medugno si confronta nuovamente con Alfonso Signorini, esprimendo un giudizio diretto sulla serata trascorsa a casa sua. Intervistato da Lo Stato delle Cose, Medugno commenta:
Antonio Medugno non ritratta nulla e continua ad accusare Alfonso Signorini, indagato per violenza sessuale ed estorsione. Nelle scorse ore, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 6 è stato interrogato dai pm milanesi per quasi tre ore ed ha confermato di essere stato vittima di presunti abusi e di “ricatto sessuale” da parte del conduttore. Ulteriori dichiarazioni sulle vicende risalenti all’aprile 2021 le ha rilasciate a un’inviata della trasmissione Rai condotta da Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose. Antonio Medugno contro Alfonso Signorini: "A me faceva schifo" La versione dell'influencer su che cosa è accaduto a casa di Signorini Il conduttore si dichiara innocente Antonio Medugno contro Alfonso Signorini: “A me faceva schifo” “Io non sto bene, sono stato buttato in questa situazione dal nulla. 🔗 Leggi su Virgilio.it
