Antimafia audizioni positive per Juventus e Milan | oggi tocca alla Roma

Oggi la Commissione parlamentare Antimafia prosegue le audizioni nel mondo del calcio italiano, concentrandosi questa volta sulla Roma. Dopo aver ascoltato Juventus e Milan, il Comitato si concentra sulle eventuali infiltrazioni criminali nel club giallorosso. L’indagine mira a fare chiarezza sul rapporto tra le società sportive e le problematiche legate alla criminalità organizzata, contribuendo a garantire trasparenza e legalità nel settore.

La Commissione parlamentare Antimafia entra nel cuore del calcio italiano. Juventus e Milan sono stati i primi club ascoltati dal Comitato sull’infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve. In audizione si sono presentati i presidenti Gianluca Ferrero e Paolo Scaroni. Il calendario prosegue subito: oggi tocca alla Roma, mentre il 30 gennaio sarà la volta dell’ Inter guidata da Giuseppe Marotta. Restano da fissare le audizioni di Lazio, Napoli, Atalanta, Hellas Verona e Torino. Dal Comitato filtra una valutazione positiva sui primi confronti. I due presidenti hanno insistito sul ruolo degli stadi di proprietà per alzare i livelli di sicurezza e controllo, citando l’ Allianz Stadium come modello. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Cafù: “Chi deve temere il Milan per lo Scudetto? Vedo parecchia bagarre. Attenzione alla Roma e alla Juventus”In un’intervista a Tuttosport, Cafù analizza la corsa allo Scudetto, evidenziando come la lotta sia ancora aperta e caratterizzata da grande incertezza.

Juventus, Ferrero sarà ascoltato dalla Commissione Parlamentare Antimafia insieme al presidente del Milan Scaroni. Il motivoIl 19 gennaio, Ferrero sarà ascoltato dalla Commissione parlamentare Antimafia insieme al presidente del Milan, Scaroni.

