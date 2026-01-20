Antimafia ascoltati Ferrero Juventus e Scaroni Milan sulla criminalità nelle curve

Nella recente audizione del Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia, sono stati ascoltati Paolo Scaroni, presidente del Milan, e Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, riguardo alle presunte connessioni tra ultras e criminalità organizzata nelle curve. L’iniziativa mira a fare chiarezza sui legami tra tifo organizzato e fenomeni criminogeni, contribuendo a garantire maggiore trasparenza e sicurezza nel calcio italiano.

Il Comitato della Commissione Parlamentare Antimafia che si occupa dell'infiltrazione della criminalità organizzata nelle curve, tra gli ultras delle squadre di calcio, ha ascoltato, ieri, come primi club, la Juventus e il Milan. Il Presidente dei bianconeri, Gianluca Ferrero e quello dei rossoneri, Paolo Scaroni, sono sfilati in rapida successione all'Antimafia. Ne ha parlato 'Tuttosport' oggi in edicola. In giornata toccherà alla Roma; il 30 gennaio all'Inter, con il Presidente Giuseppe Marotta. Ancora da fissare le audizioni di Lazio, Napoli, Atalanta, Hellas Verona e Torino. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

