Antibiotici e superbug test streptococco in farmacia positivo in 45% casi

L'antibiotico-resistenza è un fenomeno crescente che si sviluppa principalmente sul territorio, spesso a causa di infezioni apparentemente semplici e delle scelte cliniche influenzate dalla pressione dei pazienti o dalla mancanza di strumenti diagnostici rapidi. Un esempio è il test rapido per lo streptococco, che risulta positivo nel 45% dei casi in farmacia. Questo scenario evidenzia l’importanza di un uso consapevole e responsabile degli antibiotici, anche per prevenire la diffusione dei superbug.

Il problema dell' antimicrobico-resistenza "non nasce negli ospedali ma sul territorio, con le infezioni banali e le decisioni prese per inerzia, sotto la pressione dei pazienti o per la mancanza di strumenti di diagnostica rapida. Ma credo che le farmacie di comunità possano fare la differenza" contro l 'abuso di antibiotici. Parola di Vladimiro Grieco, presidente Fenagifar, che all'incontro su 'Antimicrobico-resistenza. Evidenze scientifiche, sostenibilità del Ssn e di nuovi modelli territoriali' ha presentato i risultati di due studi condotti ad hoc nelle farmacie italiane. Il primo sulla consapevolezza del problema dei superbatteri resistenti agli antibiotici, realizzato coinvolgendo 14.

