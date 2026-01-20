L’autopsia sulla studentessa Annabella Martinelli conferma l’ipotesi del suicidio, evidenziando assenza di segni di violenza o aggressione sul corpo. L’esame, svolto dopo il ritrovamento avvenuto il 15 gennaio nei boschi di Teolo, sui Colli Euganei, rappresenta un passo importante nelle indagini, offrendo elementi chiari sulla dinamica della tragica perdita.

L’esito dell’autopsia: nessuna traccia di aggressione. Nessun segno di violenza esterna. È questo il dato centrale emerso dall’autopsia eseguita sul corpo di Annabella Martinelli, la studentessa di Giurisprudenza trovata morta il 15 gennaio in un’area boschiva di Teolo, sui Colli Euganei, dopo giorni di ricerche. L’accertamento medico-legale, secondo quanto trapela dagli ambienti investigativi, esclude lesioni compatibili con un’aggressione e rafforza in modo decisivo l’ipotesi del gesto volontario, già considerata prevalente dalla Procura di Padova. Per gli inquirenti, si tratta ormai di una certezza investigativa, tanto che nelle prossime ore è attesa la firma del nulla osta ai funerali da parte del sostituto procuratore Martina Varagnolo, titolare del fascicolo aperto inizialmente per scomparsa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Annabella Martinelli, l’autopsia avalla l’ipotesi del suicidio: nessun segno di violenza

Annabella Martinelli, nessun segno di violenza esterno sul corpo della 22enne: cosa è emerso dall’autopsiaÈ stata completata l’autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la giovane di 22 anni scomparsa a Teolo (Padova) e trovata morta il 15 gennaio.

Annabella Martinelli trovata morta, il suicidio annunciato in un biglietto ritrovato nello zaino. Disposta l'autopsiaAnnabella Martinelli, 22 anni, scomparsa il 6 gennaio, è stata trovata senza vita.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Annabella Martinelli, fissata per martedì l'autopsia sul corpo della 22enne; Tragedia di Teolo: fissata la data dell'autopsia; Fissata per martedì l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli; Annabella Martinelli, potrebbe essere morta il 6 gennaio: attesa per l'autopsia.

Autopsia di Annabella Martinelli: risolti gli ultimi dubbi sulla morte della 22enneNonostante alcuni punti non chiari, le indagini erano volte a confermare il gesto estremo della studentessa di Giurisprudenza all’Università di Bologna. Dopo l’esame autoptico si attende il nulla osta ... ilrestodelcarlino.it

Annabella Martinelli, nessun segno di violenza esterno sul corpo della 22enne: cosa è emerso dall’autopsiaEseguita l'autopsia sul corpo di Annabella Martinelli, la 22enne scomparsa e trovata morta a Teolo (Padova) il 15 gennaio, dopo essersi allontanata da ... fanpage.it

Le parole del dott. Crepet sulla tragedia di Annabella Martinelli. #PaoloCrepet #Padova #Teolo - facebook.com facebook

Ancora nessuna certezza sulla morte di Annabella Martinelli, ritrovata senza vita in un bosco nel comune di Teolo, nel Padovano. Martedì l'autopsia sul corpo della giovane studentessa L'inviata #GR1 @elenapababaloni x.com