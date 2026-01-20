Anguillara uccisa con 23 coltellate

A Anguillara, Federica Torzullo è stata uccisa con 23 coltellate. Claudio Carlomagno, suo marito, è stato contestato il reato di femminicidio e accusato di averla sotterrata dietro l’azienda. L’indagine prosegue per chiarire i dettagli di questa tragica vicenda.

17.00 Si contesta il nuovo reato di femminicidio a Claudio Carlomagno, accusato dell'omicidio della moglie, Federica Torzullo, e di averla sotterrata alle spalle della sua azienda ad Anguillara. La Procura di Civitavecchia lo accusa anche di occultamento di cadavere. Secondo i risultati dll'autopsia,la moglie è stata uccisa con 23 coltellate. Dopo averla uccisa,l'uomo avrebbe tentato di farla a pezzi e di dar fuoco al corpo prrima di seppellirlo in una buca che aveva scavato nel terreno della ditta di famiglia.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

L’autopsia sul corpo di Federica Torzullo: “Uccisa con 23 coltellate al collo e al volto”Dai primi risultati dell'autopsia sulla salma di Federica Torzullo si apprende che è stata uccisa con più di 20 coltellate, principalmente al collo e al volto.

Leggi anche: Uccisa a uccisa a coltellate l'attrice de "Il Re Leone": chi era Imani Smith

Argomenti discussi: Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip; Federica Torzullo, scomparsa ad Anguillara: il marito indagato per omicidio. Gps e celle telefoniche smentiscono l'alibi; Federica Torzullo, il corpo trovato nell'azienda del marito. L'uomo è stato fermato; Federica Torzullo morta, trovato il corpo nell'azienda del marito ad Anguillara: è della 41enne. Claudio Carlomagno in carcere.

