A poco più di un mese dall’introduzione, il reato di femminicidio è stato contestato per la prima volta a Claudio Carlomagno, accusato di aver ucciso la moglie ad Anguillara. Questa vicenda segna un nuovo passo nel riconoscimento giuridico della violenza di genere, distinguendosi dall’omicidio comune. La differenza tra i due reati riguarda la natura della violenza e il contesto in cui si verifica, con implicazioni significative per il trattamento giudiziario.

A poco più di un mese dall’entrata in vigore, il reato di femminicidio è stato contestato per la prima volta a Claudio Carlomagno. Il contesto di riferimento è l’omicidio ad Anguillara (provincia di Roma) di Federica Torzullo. Il suo cadavere è stato trovato nei pressi dell’azienda del marito, il 18 gennaio, dopo dieci giorni di ricerche. Secondo la procura di Civitavecchia, dopo aver ucciso la moglie, Carlomagno avrebbe tentato di dare fuoco e fare a pezzi il corpo, per «ostacolarne il riconoscimento». Intanto, l’uomo è in cella e, durante l’interrogatorio in carcere, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al pm Alberto Liguori. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Anguillara, il marito è accusato di femminicidio: è la prima volta. Cosa cambia rispetto all’omicidio

Omicidio Tarzullo ad Anguillara, il marito indagato per femminicidio e occultamento di cadavereLa Procura di Civitavecchia ha aperto un'indagine per femminicidio contro Claudio Carlomagno, sospettato di aver ucciso e occultato il corpo della moglie, Federica Tarzullo, ad Anguillara.

Femminicidio Papadia, davanti al giudice il marito accusato di omicidioIl prossimo 10 febbraio si terrà l'udienza preliminare davanti al giudice per Nicola Gianluca Romita, accusato dell'omicidio della moglie Laura Papadia.

