Andrea Galeazzi hackerato il canale Youtube | Sono disperato Cosa è successo

Andrea Galeazzi, noto youtuber italiano, ha condiviso sui propri canali social di essere stato vittima di un attacco hacker al suo account YouTube. La situazione ha generato preoccupazione tra i suoi follower, evidenziando le sfide legate alla sicurezza online. In questa fase, Galeazzi sta collaborando con le autorità per recuperare il controllo del canale e tutelare la propria presenza digitale.

(Adnkronos) – Lo youtuber Andrea Galeazzi ha raccontato sui social di essere stato vittima di un attacco hacker. "Sono disperato", ha dichiarato il 52enne in un video condiviso sui social, nel quale non ha nascosto la preoccupazione per quanto accaduto. "Mi hanno clonato la email, sono entrati nel mio account Google. Se vi arrivano email o cose strane, non sono io", ha spiegato ai follower invitandoli a stare attenti a eventuali comunicazioni sospette. Galeazzi ha spiegato di aver voluto pubblicare un video su Instagram prima che la situazione potesse peggiorare: "Ho già segnalato a Google. Sono disperato, ma volevo avvisarvi", ha aggiunto.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Andrea Galeazzi disperato: "Mi hanno clonato l'email, mi viene da piangere". Il suo canale YouTube è scomparsoAndrea Galeazzi, noto recensore di tecnologia, ha annunciato di aver subito un attacco hacker che ha portato alla clonazione della sua email e alla scomparsa del suo canale YouTube.

Cosa c’è dietro il furto del canale YouTube di Andrea Galeazzi: “Tutto è iniziato da una mail”Il furto del canale YouTube di Andrea Galeazzi è stato causato da un attacco di phishing.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Hacker contro lo youtuber Andrea Galeazzi, l'avviso social sul canale sparito e la mail clonata; È sparito il canale Youtube di Andrea Galeazzi; Hackerato Andrea Galeazzi: rubato l’account Google; iPhone Air 2 non avrà Face ID sotto il display.

Andrea Galeazzi hackerato: come mantenere al sicuro il proprio account Google, un vademecum - L'attacco portato a termine contro lo youtuber Galeazzi riporta sotto la lente un hacking che sfrutta meccanismi avanzati. Qualche consiglio per provare a difendere l'account Google, sempre più centra ... msn.com

Andrea Galeazzi, hackerato canale Youtube: rubate password profili social - Architetto appassionato di tecnologia, Galeazzi è molto conosciuto per recensioni su smartphone, aspirapolveri e altra oggettistica ed è tra i volti del canale di automotive Tech Drive. Nelle ultime o ... tg24.sky.it

Andrea Galeazzi hackerato tramite l'email Google: i consigli per tenerla al sicuro (ma gli attacchi sono molto sofisticati) x.com

Andrea Galeazzi, storico YouTuber tech italiano, ha perso il controllo del suo canale Secondo quanto riportato, gli hacker avrebbero compromesso il suo account Google, rubato le credenziali e sostituito contenuti con live e video su Bitcoin facebook