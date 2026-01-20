Andrea Arcangeli la casa del protagonista di Prima di noi | il balcone per concentrarsi la passione per le maschere etniche e il mandala

Andrea Arcangeli, attore noto per il ruolo di Maurizio Sartori in

Tra i protagonisti della serie Rai Prima di noi, Andrea Arcangeli interpreta uno dei personaggi centrali del racconto, Maurizio Sartori, un soldato che dopo la fuga post Caporetto trova rifugio a casa di Nadia e se innamora. Nella serie diretta da Daniele Luchetti, l'attore dà volto a un personaggio complesso, chiamato a confrontarsi con le responsabilità familiari, i cambiamenti del tempo e le contraddizioni di un'Italia in evoluzione. Andrea Arcangeli, chi è Andrea Arcangeli è un attore italiano nato il 3 agosto 1993 a Pescara. Cresciuto artisticamente tra teatro e formazione attoriale, si è formato presso la scuola S.

Prima di noi: la fiction di Rai1 con Linda Caridi e Andrea Arcangeli è la nuova Amica genialePrima di Noi, la recente fiction di Rai1 interpretata da Linda Caridi e Andrea Arcangeli, si distingue per il suo impegno produttivo e la cura nei dettagli.

