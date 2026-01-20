Un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso del Castellaro a Civitanova. L’incidente si è verificato il 20 gennaio 2026, coinvolgendo il conducente del veicolo, che è stato trasportato all’ospedale per le cure del caso. La situazione ha richiesto l’intervento delle autorità per gestire la rimozione del mezzo e garantire la sicurezza della zona.

Civitanova, 20 gennaio 2026 – Furgone intrappolato nel sottopasso, all'ospedale il conducente del mezzo. L'incidente è avvenuto oggi all'alba, intorno alle 6 a Civitanova. Un furgone Iveco di una attività commerciale ha imboccato il sottopasso del Castellaro dalla statale adriatica in direzione di corso Umberto I. Ma come è già capitato molto spesso in passato, il conducente non ha preso bene le misure e ha imboccato il sottopasso, nonostante il divieto di accesso ai veicoli con altezza superiore a 2.10 metri. Il furgone ha urtato violentemente contro la parte alta del sottopasso, danneggiandolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancora un furgone incastrato nel sottopasso del Castellaro a Civitanova

Baranzate, furgone incastrato nel sottopasso dell’autostrada A8Un furgone è rimasto incastrato nel sottopasso di via Montello a Baranzate, lungo l’autostrada A8.

SOCIAL | Camion incastrato nel sottopasso di via Vittorio VenetoUn altro incidente nel sottopasso di via Vittorio Veneto ad Arezzo: un camion si è incastrato, riproponendo una situazione già vista in passato.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Ci risiamo: furgone incastrato nel sottovia del Castellaro; Auto fuori strada a Chieri, ferito lieve un uomo di 60 anni; Monza, sorpresi sul camion con il carico di rifiuti non autorizzato: scattano denuncia e sequestro del furgone; Voltri, camion incastrato in via delle Fabbriche, traffico nel caos.

Incidente tra un furgone e un'auto, uomo incastrato tra le lamiere portato d'urgenza in ospedale. Ferite anche le due donne in macchina - MIRA - Incidente tra un furgone e un'auto nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 19 gennaio, intorno alle 17.30, in via Seriola a Mira. Il bilancio è di tre feriti e, al ... msn.com

Scontro tra un'auto e un furgone a Sant'Albano Stura - Un violento scontro tra un'autovettura e un furgone si è verificato questa mattina, lunedì12 gennaio, sulla strada provinciale 43 nel comune di Sant'Albano Stura. targatocn.it

Civitanova Marche, sottopasso trappola: furgone incastrato e conducente all’ospedale x.com

Il furgone incastrato stamattina nel sottovia ferroviario del Castellaro. - facebook.com facebook