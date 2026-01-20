Anche PETA rende omaggio a Valentino | quell’amore per i cani e la randagia Stella per primo disse no all’angora

Anche PETA ha reso omaggio a Valentino, riconoscendo il suo impegno per il benessere animale. La sua passione per i cani e, in particolare, per Stella, la randagia, testimonia un lato più autentico e sensibile del famoso stilista. Valentino, scomparso il 19 gennaio all’età di 93 anni, rimane una figura iconica anche per la sua attenzione alle questioni etiche legate alla moda.

Se nell’immaginario collettivo le icone legate a Valentino Garavani sono dive come Sophia Loren, la realtà del sarto scomparso il 19 gennaio a 93 anni era molto più “pelosa”. Il genio del Rosso Valentino traeva infatti gioia e ispirazione quotidiana dalla sua numerosa famiglia di carlini. Questi piccoli cani non erano semplici spettatori della sua gloria, ma presenze fisse che hanno scandito ogni fase della sua carriera e della sua vita privata, diventando simboli viventi della sua stessa identità. Il legame con i suoi quattrozampe era così radicato da influenzare persino le strategie commerciali della casa di moda. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it

