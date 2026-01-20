È arrivata alla quarta edizione “La ricerca scientifica raccontata da chi la fa”, un ciclo di 11 incontri organizzato dalle associazioni Nuova Civiltà delle Macchine e Minerva. L’iniziativa offre l’opportunità di conoscere da vicino il lavoro dei ricercatori e il ruolo della scienza nella società, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza e comprensione delle attività scientifiche odierne.

È giunta alla quarta edizione ‘La ricerca scientifica raccontata da chi la fa’, il ciclo di 11 incontri promosso dalle associazioni Nuova Civiltà delle Macchine e Minerva. Gli appuntamenti saranno a Forlì, Forlimpopoli e Cesena, da domani a maggio (ore 18.30), con il patrocinio dei tre Comuni e il sostegno di Vem Sistemi, Fondazione Cassa dei Risparmi e Regione. "L’obiettivo – spiega Roberto Camporesi, presidente Nuova Civiltà delle Macchine – è promuovere la diffusione della cultura scientifica facendo raccontare a ricercatori e scienziati romagnoli il loro vissuto e le loro esperienze professionali". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Anche la ricerca scientifica vuole dare il suo contributo

Leggi anche: Elmas: il jolly di Conte pronto a dare il suo contributo

Ora Machado vuole dare il suo Nobel a Trump: «Lo merita più di me»Recentemente, la crisi in Venezuela ha evidenziato tensioni tra Donald Trump e Maria Corina Machado, con quest’ultima accusata di ostilità da parte dell’ex presidente.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cucina, ricerca scientifica e salute, ecco il progetto #iomangioascuola - "L'Abruzzo diventa laboratorio nazionale di innovazione nella ristorazione scolastica: mettiamo la stessa cura di un grande ristorante nelle mense dei nostri ragazzi, unendo gusto, salute e ricerca sc ... ansa.it