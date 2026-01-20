Anche il personale Anas impegnato nella gestione dell' emergenza maltempo

Il personale Anas è attivamente impegnato nella gestione dell'emergenza maltempo, operando sin dalle prime ore del giorno. In collaborazione con la Protezione civile, le prefetture e le forze dell'ordine, garantisce il monitoraggio e la sorveglianza delle strade per assicurare la sicurezza durante questa fase critica.

Uomini e mezzi dell'Anas sono a lavoro da questa notte per garantire, in coordinamento con la Protezione civile, le prefetture e le forze dell'ordine, il monitoraggio e presidio su strada durante queste ore di forte maltempo. Nel messinese, tra le province più colpite dell'isola, squadre sono a.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Leggi anche: La Dc esprime solidarietà alla sindaca di Lugo: "Minacciata durante la gestione dell’emergenza maltempo"

"Arroganti nella gestione del personale"Il management di Autolinee Toscane si trova ad affrontare importanti criticità nella gestione del personale, evidenziando tensioni crescenti con i sindacati.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: PIEMONTE, ANAS: TAGLIO ALBERO PERICOLANTE SULLA STATALE 494 VIGEVANESE A VALMADONNA (AL); Maltempo Calabria, Anas al lavoro per sicurezza e transitabilità strade; Anas al lavoro sulle strade della Sardegna dopo l’ondata di freddo; Il grande freddo e l’emergenza neve sui Nebrodi, Anas in azione – VIDEO.

Allerta meteo anche lungo le strade siciliane, il piano Anas su tre assi - Scatta da domani sera, lunedì 19 gennaio, il piano di verifica contro il maltempo lungo le strade siciliane. Il personale Anas intensificherà la sorveglianza lungo le strade di competenza, in […] ... blogsicilia.it

Maltempo, numerosi interventi dell'Anas in Calabria - Mezzi e uomini di Anas sono impegnati sulle strade di competenza della rete regionale della Calabria per garantire la piena transitabilità e la sicurezza della circolazione in una fase caratterizzata ... ansa.it

Albero cade su un’auto: due feriti L’incidente sulla statale 125 a Tortolì: sul posto i vigili del fuoco, Anas, carabinieri e personale del Comune facebook