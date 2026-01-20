Amori Tossici Quando l’amore diventa prigione | l’ultimo libro di Antonella Colonna Vilasi

Roma, 20 gennaio 2026 – È uscito “Amori Tossici. Quando l’amore diventa prigione”, dodicesimo volume della collana Studi di intelligence, un titolo che già dal sottotesto chiarisce l’ambizione dell’opera: smontare l’idea romantica della sofferenza come prova d’amore e riportare il discorso sulle relazioni dentro coordinate di consapevolezza, responsabilità e salute psicologica. Il saggio è curato dalla professoressa Antonella Colonna Vilasi ed è realizzato in collaborazione con il Centro Studi Intelligence, con la prefazione di Catello Parmentola. Un contesto che può sorprendere chi associa l’intelligence solo a scenari geopolitici o di sicurezza, ma che qui rivela una chiave di lettura diversa e forse più scomoda: le dinamiche di potere, controllo e manipolazione esistono anche, e soprattutto, nella sfera intima.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

