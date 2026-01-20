Dopo vent’anni dalla prima candidatura, Mimmo Ventura si presenta nuovamente alle elezioni amministrative di Salerno, con l’obiettivo di ottenere un posto nel consiglio comunale. La sua candidatura rappresenta un passo importante in un percorso politico che si rinnova nel tempo, mantenendo vivo il rapporto con la città. Un’occasione per valutare il suo contributo e le sue proposte per il futuro di Salerno.

Tempo di lettura: < 1 minuto Vent’anni dopo la prima candidatura, Mimmo Ventura aspira a conquistare ancora una poltrona nel consiglio comunale di Salerno. Anzi due. Ma non per Peppe, il fratello che proverà a ritornare in consiglio comunale con una lista che farà riferimento al deputato Antonio D’alessio, ma per Renato Ventura. Se lo cercate negli elenchi anagrafici della famiglia o nell’albero genealogico non lo troverete perché Renato è il cane che il consigliere ha portato con sé ovunque. La sua immagine che passeggia nei corridoi di palazzo di città con Renato a volte ha fatto storcere il naso a chi ha visto nella presenza anche del cane una mancanza di rispetto per la sede istituzionale, di un Ventura noto per il suo vizio di alzare la voce, ma anche per dire sempre quello che pensa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Amministrative Salerno, Mimmo Ventura: “Una poltrona per due”

Costone e Mens Sana: una poltrona per due! Tra due giorni derbyssimo che vale il primatoTra due giorni si gioca il derby tra Vismederi Costone e Note di Siena Mens Sana, una partita che può decidere il vertice della classifica nel girone C di B Interregionale.

Amministrative a Salerno, liste e candidati: le prime indiscrezioniLe imminenti elezioni amministrative a Salerno sono al centro dell’attenzione, con le prime indiscrezioni su liste e candidati.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Elezioni a Salerno, spuntano i primi sfidanti di De Luca: in campo Turchi e Ventura; De Luca, riecco i fedelissimi mentre Napoli fa il trasloco; Elezioni Salerno 2026: Mimmo Ventura e Alessandro Turchi sfidano Vincenzo De Luca; Amministrative a Salerno liste e candidati | le prime indiscrezioni.

Camerota: 22 anni di carcere per Ansel Daniel Farnetano: l’appello della famiglia - Il panorama politico di Salerno inizia a delinearsi con largo anticipo in vista delle elezioni comunali 2026. In attesa dell’ufficialità di Vincenzo De Luca, il quadro dei contendenti si arricchisce d ... infocilento.it

Elezioni a Salerno, spuntano i primi sfidanti di De Luca: in campo Turchi e Ventura - Il consigliere comunale presenterà la lista Dimensione Bandecchi!, mentre l'ex dirigente scolastico quella di Salerno Migliore ... salernotoday.it

ELEZIONI AMMINISTRATIVE SALERNO, CAMPO LARGO POTREBBE PUNTARE SU GIANFRANCO VALIANTE VS DE LUCA GUARDA IL VIDEO x.com

ELEZIONI AMMINISTRATIVE SALERNO, CAMPO LARGO POTREBBE PUNTARE SU GIANFRANCO VALIANTE VS DE LUCA È più che un’indiscrezione e sta portando in queste ore Gianfranco Valiante ad incontrare i vertici di diversi partiti che... - facebook.com facebook