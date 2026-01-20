Ambiente | in corso riqualificazione arborea su via Battistini a Roma

Sono in corso interventi di riqualificazione arborea lungo via Mattia Battistini, tra il Municipio XIII e il Municipio XIV di Roma. Questa iniziativa mira a migliorare la qualità ambientale e il benessere urbano attraverso la cura e la valorizzazione degli alberi presenti nell’area. I lavori sono parte di un progetto di sostenibilità e tutela del patrimonio verde della zona, contribuendo a rendere il quartiere più vivibile e naturale.

Attualmente sono in fase di svolgimento i lavori programmati per la riqualificazione arborea di via Mattia Battistini, situata tra il Municipio XIII e il Municipio XIV di Roma. Questa informazione è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dal dipartimento Tutela ambientale di Roma Capitale. Per le nuove messe a dimora, sono stati selezionati esemplari di Ginko biloba e Storaci americani. In totale, verranno piantate 80 nuove alberature. Parte di queste piante andrà a sostituire le 10 alberature abbattute, le quali sono state giudicate, a seguito di indagini agronomiche, in condizioni critiche (classe D) sia dal punto di vista fitostatico che vegetativo.

