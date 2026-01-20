AMarti introduce il nuovo album Madre, un lavoro che riflette un percorso intimo e autentico. I brani sono ispirati dalla natura e dall’esperienza personale, offrendo un’interpretazione sincera di crescita e ricerca di sé. Un progetto che invita l’ascoltatore a un viaggio di introspezione, mantenendo un tono sobrio e diretto, adatto a chi cerca un ascolto autentico e riflessivo.

AMarti presenta l’album Madre, un progetto intimo, con la natura come fonte ispiratrice di un viaggio alla ricerca di un proprio posto nel mondo. AMarti presenta l’album Madre, fuori su tutte le piattaforme digitali e in carta piantabile dal 23 gennaio, una scelta eco-sostenibile ed eco-consapevole, un modo per ringraziare la natura per essere stata fonte ispiratrice di questo personale e intimo progetto. Dopo l’esperienza di Musicultura nel 2023, in cui è stata tre le otto vincitrici, ha deciso di proseguire la sua sperimentazione sonora, abbracciando un ambient e dream pop con venature elettroniche, anche grazie all’incontro artistico con il produttore Andrea Di Giorgio, esperto in sintesi analogica e modulare ed elettronica. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - AMarti e la sua urgenza comunicativa nel nuovo album Madre

