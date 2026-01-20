Amare il corpo che cambia è anche riscrivere il proprio stile dopo la gravidanza

Dopo la gravidanza, il corpo si trasforma e riscrive il proprio stile. Scegliere abiti comodi e adeguati permette di sentirsi a proprio agio, rispettando le nuove curve e l’identità che emerge. Un percorso di attenzione e rispetto verso se stesse aiuta a riscoprire fiducia e benessere, accompagnando ogni donna nel momento di adattamento e rinascita.

