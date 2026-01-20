Amanda Lear e il calvario agli occhi | come sta adesso

Amanda Lear, nota per la sua carriera artistica e il suo stile distintivo, sta affrontando una recente difficoltà legata alla salute degli occhi. Dopo aver condiviso pubblicamente le sue esperienze, si mostra con rinnovata serenità e determinazione. In questo articolo, analizzeremo lo stato attuale di Amanda Lear e le sfide che sta affrontando, offrendo un quadro chiaro e rispettoso della sua situazione.

La musa di Salvador Dalí, Amanda Lear, affronta con ironia e coraggio l’ennesima sfida di salute, tra fragilità umana e. La musa di Salvador Dalí, Amanda Lear, affronta con ironia e coraggio l’ennesima sfida di salute, tra fragilità umana e il desiderio di tornare a splendere Non ha mai amato le mezze misure, né sul palco né nella vita. Eppure, questa volta, Amanda Lear ha scelto la via della vulnerabilità per comunicare con il suo pubblico. Con uno scatto condiviso direttamente dal letto d’ospedale, l’artista, ottantaseienne, ha rivelato sui social, di essere finita nuovamente sotto i ferri. «Terzo (e si spera ultimo) intervento agli occhi in due mesi», ha scritto con quella sintesi tagliente che la contraddistingue. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Fuoricentro, pubblicato il video di Amanda LearÈ stato pubblicato il nuovo video di Amanda Lear, un omaggio a un’icona che ha segnato un’epoca con la sua originalità, stile e audacia.

