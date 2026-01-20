alzheimer i nuovi occhiali intelligenti rivoluzionano la vita dei pazienti

Gli occhiali intelligenti rappresentano una recente innovazione nel supporto ai pazienti affetti da Alzheimer. Con circa 24 milioni di persone colpite a livello globale, questa tecnologia mira a migliorare la qualità della vita, offrendo strumenti utili per la gestione quotidiana e il mantenimento dell’autonomia. Un passo importante nella ricerca e nell’assistenza dedicata alle persone con questa condizione.

Con circa 24 milioni di persone colpite in tutto il mondo (un anziano su quattro con più di 80 anni), il morbo di Alzheimer è la forma di demenza più diffusa in assoluto. Numerose sono le difficoltà che quotidianamente i pazienti devono affrontare, ostacoli questi che minano in maniera significativa la loro autonomia. Animorph, una cooperativa londinese, ha cercato di offrire un aiuto concreto mettendo a punto CrossSense, ovvero occhiali ad alta tecnologia collegati ad un'app di realtà aumentata che semplificano la vita dei pazienti soggetti da Alzhaimer. Scopriamo insieme come funzionano. Il morbo di Alzheimer. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

