Alvino difende Conte | Allenatore normale? Napoli e titoli parlano

L'articolo analizza le opinioni divergenti sull'operato di Antonio Conte come allenatore del Napoli. Alvino interviene per difendere il tecnico, sottolineando come i risultati ottenuti dalla squadra e i titoli conquistati siano elementi che attestano la sua competenza. La discussione riflette le diverse percezioni sul valore di Conte nel contesto del calcio italiano, evidenziando come i successi possano comunque testimoniare la qualità di un allenatore, anche se considerato

Il dibattito sul valore di Antonio Conte continua a dividere tifosi e opinionisti, ma c’è chi non accetta letture riduttive del suo lavoro a Napoli. Nel corso di Salotto Azzurro su OttoChannel, Carlo Alvino ha preso posizione con toni netti, contestando apertamente il giudizio di una parte dell’opinione pubblica. “Florentino Perez, che adesso ha messo come traghettatore Arbeloa per tamponare, inizia a fare il nome di Antonio Conte per il Real Madrid. Al Manchester United iniziano a fare il nome di Antonio Conte. e noi qua a Napoli ci permettiamo il lusso di dire ‘Antonio Conte è un allenatore normale’. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

